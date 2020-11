Durante as eleições municipais aplicativos do TSE permitirão acompanhar resultados

Para assegurar mais transparência durante o processo eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece dois aplicativos ao eleitorado. O app Resultados permitirá que qualquer indivíduo obtenha os resultados das eleições do seu município com base nos votos já apurados. Enquanto isso, o app Boletim na Mão disponibilizará uma cópia digital dos resultados das seções eleitorais, permitindo que o votante atue como fiscal durante o pleito. Os dois aplicativos podem ser instalados gratuitamente através do Google Play e App Store, ambos apps destinam-se ao público geral.

APP RESULTADOS

O aplicativo visa facilitar o acesso de eleitores e cidadãos em geral ao resultado das Eleições Municipais de 2020. O app apresentará os dados de forma rápida, concisa e clara para apuração direta por parte de qualquer interessado. Depois de baixar o aplicativo no dispositivo móvel, basta selecionar a unidade da Federação e a cidade sobre a qual deseja saber o resultado. O eleitor também poderá consultar informações dos candidatos que concorrem aos cargos de gestor municipal e vereador no município escolhido. Depois que o TSE contabilizar, os votos serão transformados em arquivos e inseridos no aplicativo para serem acessados por qualquer pessoa.

APP BOLETIM NA MÃO

O aplicativo permite que qualquer indivíduo obtenha uma cópia digital dos resultados da seção eleitoral. Com o encerramento da votação, a urna imprime um relatório onde consta o total de votos recebidos por cada candidato, além de outras informações da seção. Essa descrição chama-se Boletim de Urna (BU), cujo QRcode pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão que guardará a imagem no próprio dispositivo móvel. Para leitura do QRcode não é preciso acessar a internet. A conexão será necessária apenas no momento de visualizar o primeiro material do boletim lido. O Boletim na Mão concede que o usuário obtenha cópia de quantos boletins quiser, desde que capture o código impresso nos BUs das seções eleitorais.