Durante agenda em Mossoró, ministro anuncia liberação de 72 milhões para o RN

Em agenda no município de Mossoró nesta sexta-feira, 15, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, ao lado da governadora Fátima Bezerra anunciou a liberação de RS 72 milhões para diversas áreas do Estado.

O anúncio foi feito durante solenidade realizado no Teatro Municipal Lauro Monte , onde, ministro e governadora assinaram Plano Brasil Sem Fome e também termos e protocolos de intenção com o governo do estado, Banco do Nordeste (BNB), entidades e empresas privadas visando fortalecer a Rede SUAS, e ainda garantir as condições, através de Programa de Inclusão Produtiva, inserção de cadastrados no Bolsa Família no mercado de trabalho.

Recursos

Dos R$ 72 milhões, R$ 28 milhões serão para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e outras ações sociais no Rio Grande do Norte, R$ 40 milhões para expansão da internet em algumas comunidades, além de capacitação dos profissionais do Bolsa Família e outras ações.

“Esse ano vamos colocar na economia do Rio Grande do Norte mais de R$ 5 bilhões através do Bolsa Família, integrado com o BPC, Auxílio Gás e Tarifa Social de Energia, e fora a parte do pagamento para trabalhadoras e trabalhadores rurais”, acrescentou.

União de forças

A governadora Fátima destacou que a adesão às ações é no sentido de promover a melhor distribuição de emprego e renda em alinhamento com o governo federal, trabalhando com o propósito de diminuir as desigualdades sociais existentes no Brasil.

“O propósito é justamente unir Governos Federal , Estadual e Municipal para fazer a roda da economia girar para fazer aquilo que o nosso povo precisa que é o emprego, para dar dignidade a nossa gente”, afirma.