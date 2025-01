Duplicação da primeira ponte na Av. Presidente Dutra alcança nova fase

Por: Ítalo Mikael Assecom

O segundo dia de obra de duplicação das pontes no Alto de São Manoel após a intervenção no trânsito avança com a conclusão da armação de ferro. O local exibe ferragens robustas, cuidadosamente ajustadas e prontas para a concretagem e posterior aplicação da malha asfáltica.

“É mais uma obra do programa ‘Mossoró Realiza’, o grande programa de investimentos da nossa prefeitura. Estamos com obras adiantadas aqui na ponte, a primeira que nós vamos entregar no Alto de São Manuel, completamente duplicada. Aqui foi realizado um trabalho de restauração completa, para que não houvesse nenhum risco e logo nós entramos com a duplicação, ampliando as pontes para que não houvesse mais aquele gargalo aqui do trânsito”, detalhou o Prefeito Allyson Bezerra.

Após a aplicação do concreto, as pontes oferecerão maior fluidez e segurança à mobilidade urbana. “Este progresso representa um marco significativo para a infraestrutura local. Simultaneamente acontece o trabalho de aplicação da Brita Graduada Simples (BGS), garantindo a compactação adequada do solo que receberá a pavimentação asfáltica, garantindo a durabilidade e estabilidade da via que interliga a ponte”, declarou Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura.

“Esta obra é um marco para a nossa cidade. Estamos investindo em infraestrutura de qualidade para atender às demandas da população e promover o desenvolvimento urbano de Mossoró. É mais uma demonstração de que estamos comprometidos em transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos”, afirmou Allyson.

Para garantir o avanço dos serviços, foi necessário a intervenção total na via, nas proximidades da primeira ponte, no sentido Centro, com atividades ininterruptas até o próximo dia 23.