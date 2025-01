Dupla suspeita de amarrar e matar homem com golpes de faca e marteladas é presa no RN

Uma dupla suspeita de amarrar e matar um homem com golpes de faca e martelo foi presa nesta terça-feira (21) no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, os dois criminosos ainda teriam levado o corpo da vítima até uma área de mata e ateado fogo nele.

O crime aconteceu no dia 28 de setembro de 2023 no bairro Nova Esperança, em Parnamirim, na Grande Natal.

Segundo a polícia, José Rosenaldo da Silva foi atraído para um apartamento, onde foi amarrado e assassinado com golpes de faca e marteladas na cabeça.

Após o crime, os suspeitos esconderam o corpo da vítima no banheiro, na tentativa de disfarçar o sangue e o odor.

Depois disso, os suspeitos compraram um líquido inflamável, enrolaram o corpo em um colchão e o transportaram até uma área desabitada, onde atearam fogo.

A Polícia Civil não informou a motivação para o crime até a última atualização desta reportagem. Asi identidades dos presos também não foram divulgadas.

As prisões dos dois homens foram realizadas pela 11ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Parnamirim em cumprimento a mandados de prisão preventiva nas cidades de Natal e João Câmara.

Durante as diligências, os suspeitos foram localizados e presos sem resistência. As investigações também revelaram que um deles já havia sido preso nos Estados Unidos, em 2018.

Os detidos foram encaminhados à delegacia e, em seguida, conduzidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.