Dupla é presa por simular roubo e aplicar fraude contra seguradora em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (DEFD) cumpriram, nesta quarta-feira (30), dois mandados de prisão preventiva contra dois homens, de 47 e 54 anos, suspeitos de estelionato na modalidade de fraude contra seguradora, comunicação falsa de crime, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento público falso. As prisões ocorreram no bairro Neópolis, Zona Sul de Natal.

De acordo com as investigações, foi apurado que um dos suspeitos planejava fraudar o seguro de seu veículo, avaliado abaixo do valor de tabela. Para isso, os envolvidos elaboraram um esquema que incluía ocultar o carro e registrar um boletim de ocorrência falso de roubo. No dia do crime, a equipe policial realizou diligências e localizou o veículo, que estava com placas adulteradas. A princípio, o caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), devido à suspeita de roubo. No entanto, ao identificar a fraude, o caso foi rapidamente encaminhado para a DEFD.

Durante a ação, os suspeitos confessaram o crime e forneceram detalhes sobre o esquema. Os dois causariam um prejuízo de R$ 115 mil à seguradora, evitado com a atuação da Polícia Civil. Eles foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.