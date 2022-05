Duas mossoroenses representam o estado no Miss Brasil Universe

As adolescentes Julia Ketlyn e Leticia Kunrath representam o Rio Grande do Norte no concurso de beleza Fashion Brasil 2022 (Miss Brasil Universe) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O concurso acontece em três dias e o confinamento é iniciado nesta quarta-feira, 11.

A grande final da etapa nacional do Beleza Fashion Brasil será realizada sábado,14, no Teatro Dom Bosco. Quem vencer no palco nacional, passará para a fase internacional e estará entre as melhores misses do mundo.

O Beleza Fashion Brasil, também conhecido como Miss Brasil Universe, é um dos mais respeitados concursos de beleza do Brasil, premiado em vários países de comunidades europeia e ibero-americana, como o melhor evento de crianças e adolescentes da América Latina.

O evento conta com cinco categorias: Mini Miss Brasil Universe 2022; Miss Brasil Juvenil Universe 2022; Miss Brasil Pré Teen Universe 2022; Miss Brasil Teen Universe Oficial 2022; Miss Brasil Américas Intl. 2022.

Julia Ketlyn estará representando o RN na categoria Miss Brasil Pré Teen Universe, já a jovem Letícia Kunrath também defende o RN, mas na categoria Miss Brasil Juvenil Universe.

A transmissão da final do evento ocorre por meio do perfil Beleza Fashion Brasil, a partir das 18h30. Também há a perspectiva de transmissão do Grupo Bandeirantes.

Com informações do site Passando na Hora.