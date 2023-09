Dra.da aprendizagem será a mais nova colunista do Portal O Mossoroense

A neuropsicopedagoga Maria Carmem também fará parte do nosso time de colunistas a partir da próxima semana

Pedagoga, neuropsicopedagoga Clínica e Institucional, mestra e doutora em Letras com experiência de mais de 20 anos em Educação, a Dra da Aprendizagem chega para somar com o nosso time e contribuir com nossos leitores abordando temáticas que discutirão os aspectos da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo e da educação e muito mais.

Maria Carmem é Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN e professora da Rede Municipal de Ensino/Mossoró e com certeza vai contribuir e muito para nossas vivências através de seus textos.