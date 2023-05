DR. GOMES, MÉDICO HUMANO E COMPETENTE

Ney Lopes

O RN perde o competente e devotado médico, Dr. Francisco da Silva Gomes, 95 anos.

Faleceu ontem, 9, em Natal.

O velório de Dr. Gomes acontece na Morada da Paz e a missa de corpo presente será realizada hoje, 10, às 14 horas na capela da instituição.

Após a missa, a cremação do corpo ocorrerá apenas para os familiares.

Conheci há anos o dr. Gomes. Era meu amigo.

Profissional exemplar, com um trabalho discreto e profundo.

Em certo período frequentemente nos encontrávamos em Caicó na residência do seu concunhado Adjunto Dias, com quem tive relações de apoio político.

Conversar com ele era sempre oportunidade de colher ideias do interesse coletivo.

Até bem pouco tempo me telefonava para comentar artigos, que escrevo diariamente sobre temas atualizados e lhe enviava.

Ele fundou o Hospital Memorial São Francisco, em 1990, com especialidade em ortopedia e traumatologia.

A unidade foi modernizada com centro cirúrgico composto por cinco salas de cirurgias, 96 leitos, destes, 20 são de UTI – uma das mais modernas do Estado -, equipamentos modernos, de última geração e o trabalho de mais de 400 profissionais, além do incremento de outras especialidades médicas.

O hospital conta ainda com o setor de radiologia, laboratório, biblioteca, auditório, capela, lavanderia própria, refeitório e espaços destinados a serviços administrativos, estando capacitado a oferecer um atendimento de excelência.

O Hospital Memorial São Francisco transformou-se na base de apoio e acolhimento de pessoas carentes, vindos da rede pública, inclusive do interior do estado.

O exemplo de vida do Dr. Gomes foi o de fazer o bem, atendendo aos que recorriam à sua clínica, fossem pobres ou ricos, animado do melhor espírito de servir, no cumprimento do Juramento de Hipócrates.

Com a criação do SUS em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, o Hospital passou a ser um dos pilares no atendimento de pacientes no RN, cumprindo a regra legal de que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira.

Natural de Jardim de Piranhas, Dr. Gomes deixou um legado de decência e de dignidade, além de amor à família e ao trabalho.

À sua esposa, D France, e aos filhos, Herbert, Herman, Hindenburg, Ricardo e Rosane transmito as mais profundas condolências, por essa perda irreparável.

Cabe de agora por diante cultuar os valores de amor à família e ao trabalho, sempre praticados em vida pelo Dr. Gomes.

Que Deus o receba na Glória da Eternidad