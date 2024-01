Dr. De Lacey Wardlaw – o Ministro Presbiteriano

Em 1883 apareceu pela primeira vez em Mossoró um Ministro Evangélico de nacionalidade americana. Era o Dr. De Lacey Wardlaw , que aqui celebrou dois casamentos, o do Conrado Mayer com Maria Gomes da Silva e o de Ricardo Vieira do Couto com Maria Teresa Divina de Jesus. Esse Ministro, tendo demorado alguns dias em Mossoró, fez diversas conferências, assistidas por um número sempre crescente de ouvintes, alguns dos quais aceitaram a religião evangélica.

De Lacey Wardlaw nasceu em 1856 no Estado de Tennessee (EUA). Bacharelando-se em Ciências e Letras recebeu, em 1880, ordens de Ministro do Evangelho por um dos Concílios dos Estados Unidos, quando contava com apenas 24 anos de idade. Foi mandado para o Brasil como Missionário do Sul, sendo-lhe designado o Estado de Pernambuco onde deveria exercer atividades evangélicas.

Em 1881 foi acometido de grave enfermidade, que o obrigou a embarcar para os Estados Unidos em um navio a vela, pois sua saúde não permitia esperar passagem de navio a vapor. Curando-se da enfermidade voltou ao Brasil nesse mesmo ano, desta vez sendo mandado para o Ceará, onde desembarcou a 27 de setembro.

Em 1883 De Lacey veio a Mossoró trazer a palavra de Cristo. A cidade vivia um momento de agitação intensa, com todas as atenções voltadas para a campanha pela libertação dos seus escravos, a exemplo do que já havia sido feito em algumas regiões do Ceará. Haviam marcado o dia 30 de setembro como a data em que Mossoró se declararia “livre da mancha negra da escravidão”. E assim aconteceu. O Missionário compareceu à memorável sessão de 30 de setembro, tomando parte nos seus trabalhos, fazendo um discurso.

José Damião de Souza Melo, que foi amigo do americano desde o primeiro momento de sua chegada a Fortaleza, quando a 27 de setembro de 1881 foi recebê-lo, deve ter tido a iniciativa do convite para assistir o 30 de setembro.

Na ATA redigida por Almino Afonso, este fez menção à pessoa do Missionário, abrindo registro para o seu nome.

Diz o tópico da ATA:

“Coube a palavra ao ilustre hóspede da terra mossoroense, De Lacey Wardlaw, Ministro Evangélico dos Estados Unidos. Sua Senhoria, posto que não conheça bem os torneios da língua portuguesa, discorreu, todavia, nobremente, revelando a fecundidade do seu pensamento e elevada ilustração, congratulando-se com o povo americano, pela redenção gloriosa de Mossoró. Ele disse que lhe dava parabéns pelo modo pacífico de sua liberdade, uma vez que, sendo a sua Pátria o ninho clássico de todas as Liberdades civis, contudo não se conseguira, sem derramar oceano de sangue, apagar do solo dos Estados Unidos a nódoa secular da escravidão”.

Mas não foi fácil a vida missionária de De Lacey em Mossoró. Retornando certa vez a Mossoró, aqui foi recebido debaixo de uma enorme chuva de pedras por parte dos fanáticos. Em outra oportunidade, estando o Ministro pregando, muitos dos ouvintes se preparavam para repelir quaisquer insultos. Veio sobre o telhado da casa uma verdadeira chuva de pedras. Um dos ouvintes, Durval Fiuza, saca de um revólver e após ele, alguns outros fazem disparos sobre os apedrejadores, que logo correram e jamais voltaram a apedrejar ninguém.

De Lacey Wardlaw foi pioneiro na pregação do Evangelho no interior nordestino. Além de Mossoró, onde fundou uma igreja, foi a Natal e ao Maranhão. Em Mossoró, a igreja criada em 1885, desapareceu posteriormente.

Voltou aos Estados Unidos em 1901 e lá faleceu a 20 de janeiro 1934. Mas a semente estava plantada; cresceu e multiplicou-se, sem jamais ser inquietada.

