DPERN realiza abertura do Projeto Defensoras Populares em 9 de novembro

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPERN) vai realizar, no dia 9 de novembro (sábado), a abertura da terceira edição do Defensoras Populares, projeto voltado para a educação em direitos da população feminina. A aula inaugural, acontecerá no Auditório Cortez Pereira, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a partir das 9h. Na ocasião, será apresentada a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e o Cronograma Geral do curso que será realizado a partir do dia 16 de novembro, no Parque da Cidade.

A programação na ALRN contará também com apresentações culturais.

O Projeto “Defensoras Populares” é realizado pelo Núcleo de Direitos Humanos (NDH) e pelo Núcleo de Proteção à Vítima Doméstica e Familiar (NUDEM), que capacita mulheres das comunidades para se tornarem agentes multiplicadoras do conhecimento para o enfrentamento da violência. O Curso contará com seis aulas, sendo as duas primeiras ministradas em novembro de 2024, e as demais em 2025.

São parceiros do Projeto, instituições como o Ministério Público do Rio Grande do Norte, Procuradoria Especial da Mulher, Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal de Natal e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, CRAS, CREAS, CREM, ITEP, DEAM, Patrulhas Maria da Penha municipal e estadual, SEMUL, SEMJIDH, Arara Social.