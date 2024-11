Dorival convoca última Seleção Brasileira de 2024; veja convocados

O técnico Dorival Júnior convoca nesta sexta-feira (1º) a Seleção Brasileira para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias, contra Venezuela e Uruguai.

O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 14, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. Já a partida diante do Uruguai será disputada no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A equipe de Dorival Júnior ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos, seis a menos que a líder Argentina.

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City e Weverton (Palmeiras)

Defensores: Danilo (Juventus), Wanderson (Monaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham),

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Júnior (Real Madrid)