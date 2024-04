O cantor e compositor potiguar Dorgival Dantas foi escolhido embaixador do turismo do Rio Grande do Norte, em reconhecimento ao seu papel em promover a cultura e as belezas naturais do estado para todo o Brasil.

Conhecido por suas canções envolventes e letras poéticas que capturam a essência da vida e do amor no Nordeste, Dorgival Dantas tornou-se expoente da música regional, conquistando uma legião de fãs ao longo de sua carreira. Agora, ele assume um novo papel como embaixador, representando o potencial turístico Potiguar.

O diretor-presidente da Emprotur-RN, Raoni Fernandes, esteve na fazenda Tome Xote em Olho d’água dos Borges, de propriedade do cantor, na noite desta segunda-feira (8) quando formalizou o convite. Ambos discutiram ações para promoção do destino e interiorização do turismo.

“Nós do Governo do RN e da Emprotur estamos entusiasmados em anunciar Dorgival Dantas como nosso novo embaixador do turismo. Sua conexão genuína com a cultura e as paisagens do Rio Grande do Norte certamente encantará e inspirará os viajantes a descobrirem as maravilhas desta região. Estamos ansiosos para trabalhar junto com Dorgival para promover o turismo sustentável e experiências inesquecíveis em nosso Estado”, disse Raoni Fernandes.

O Rio Grande do Norte é reconhecido pela diversidade de paisagens que incluem praias paradisíacas, dunas, falésias e uma rica herança cultural. Com sua música profundamente enraizada na cultura nordestina, Dorgival Dantas, natural de Olho d’água dos Borges, personifica os encantos e a autenticidade desta região do Brasil.

Em sua nova função como embaixador do turismo, o artista representará o Rio Grande do Norte em ações de divulgação, ajudará a promover o turismo responsável e o desenvolvimento econômico das comunidades locais, atraindo visitantes para desbravar o estado.