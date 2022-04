Domício Arruda – O Segredo de Fátima

Quando surgiu em Atenas, a Democracia era muito mais simples. Para participar e tomar decisões na assembleia do povo, únicos requisitos: ser homem e proprietário de escravos.

Dois mil, seiscentos e vinte e dois anos depois, a prática serve de modelo para todas as outras organizações da sociedade, nos quatro cantos deste esférico mundo.

De tanto mudar as regras do jogo democrático, na conveniência e interesse dos que passaram a elaborar leis e ditar normas, a próxima eleição brasileira aparece cheia de paradoxos para confundir o eleitor.

Agora mesmo, seis meses antes da escolha do governante, o povo potiguar vive um momento único na sua história.

Está pintando uma não disputa eleitoral. Por falta de adversários.

Não muito distante do consenso, analistas e cientistas políticos afirmam que o resultado da votação pode ser divulgado sem números.

Vai ser por WO.

Para os bretões, ocorre a vitória fácil quando não aparece contendor para disputar o cargo.

Na aritmética papa-jerimum, 35% é percentual definitivo, intransponível e impossível de ser alcançado.

Nem o mais camarada dos institutos de pesquisas divulgou posição mais favorável para a Governadora Fátima Bezerra, e mesmo assim, nos balões de ensaio da mídia, surge uma criatura híbrida que não gore em poucos dias.

A primeira mulher de origem popular a ocupar o antes disputadíssimo cargo, deverá permanecer como a única, à exceção das congêneres que assumiram para os titulares trocarem de cadeiras com as do Senado, qual Luluzinha no misógino clube.

A posição da governadora merece ser estudada por mestres versados nos mistérios da Alquimia.

Alguém capaz de transformar a folha de pagamentos dos servidores, em títulos de longo prazo, para resgate no mercado futuro da renovação dos mandatos.

Aquela que conduziu o enfrentamento da pandemia, sem adesão à moda dos hospitais de campanha, contou a instalação de leitos já existentes, comprou vacinas russas que nunca chegaram, caiu no conto do vigário de cinco milhões de reais em respiradores, e acabou desobedecida nas tentativas de imposição de lockdowns, mas consegue ter o desempenho aprovado até pelos que rejeitam sua administração.

Sem cônjuge ou familiares que mais atrapalham que ajudam, imune a escândalos, com oposição pífia, não encontrou dificuldade em domar os tímidos concorrentes.

Seu segredo não é difícil de ser desvendado.

Para Fátima, adversário bom é adversário companheiro de chapa.

O resto é nominata.

Publicado em Território Livre -m TN