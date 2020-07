Domício Arruda: Fake Falso

Enquanto o Congresso discute a lei das fakenews, uma pergunta ainda não foi respondida:

–Quem garante que a Fake também não é Falsa?

O que começou como desculpa amarela de derrotado em eleição, pode virar um problemão para quem se comunica com um grupo de amigos que viram seguidores até que o sucesso atinja o status de digital influencer. Ou robô.

Saber as intenções das pessoas e o real significado das palavras não caberão nunca nas letras frias da lei.

Os legisladores ainda não aproveitaram os artigos, parágrafos e incisos para considerarem os emojis, provas cabais do espírito da suspeita falsidade.

Se o momento da postagem era de 😜, 🥳 ou 😤.

Pelo menos que se considere atenuantes e salvadoras, as duas letrinhas no final do que se escreve.

… rs...



(Publicação original em 4/7/2019)