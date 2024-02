Dom Mariano Manzana recebe Moção de Agradecimento da Uern

Agecom Uern

Em seu último dia como bispo da Diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzana recebeu, das mãos da reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), professora Cicília Maia, uma Moção de Agradecimento concedida pela Universidade.

O documento destaca a trajetória de luta de Dom Mariano em defesa da Uern e da educação pública, parcerias firmadas entre a Universidade e a Diocese e os títulos honoríficos concedidos pela Uern ao bispo durante seu período episcopal, entre 2004 e 2024.

Dom Mariano Manzana foi agraciado em 2009 com a Medalha da Abolição, concedida pela Uern e Prefeitura Municipal de Mossoró, e em 2018, com o Título de Professor Honoris Causa da Uern.

“Este é mais um reconhecimento. Dom Mariano esteve conosco em todas as lutas em defesa da Uern, como na campanha para a conquista de nossa autonomia financeira e na articulação do apoio de toda a Arquidiocese em momentos cruciais onde a Universidade precisou do apoio da sociedade”, justificou a reitora Cicília Maia.