Dom Francisco reza e lava pés de pessoas em situação de rua

O bispo da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, Dom Francisco de Sales, abriu as celebrações da Páscoa de uma forma diferente.

Na Quinta-Feira Santa, dia em que a Igreja Católica celebra a última Ceia do Senhor, o pastor lavou os pé de pessoas em situação de rua e com deficiências, grávidas, idosos, dentre outros, em referência à humildade de Jesus com os apóstolos.

O lava-pés, cerimônia tradicional durante o rito pascoal, ocorreu no altar da Catedral de Santa Luzia de Mossoró. Após a missa, Dom Francisco saiu da igreja e foi ao encontro de outras pessoas em situação de rua, na Praça Vigário Antônio Jacoquim. Cumprimentou cada um que estava lá e rezou com essa população.

Houve ainda distribuição de comida e kits, auxiliado pelos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão e Pastoral do Dízimo da Catedral.