Dólar chega a R$ 5,65, maior patamar em dois anos e meio, após novas falas de Lula sobre o BC

O dólar voltou a operar em alta nesta segunda-feira (1º), na casa dos R$ 5,65, conforme investidores repercutem novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e continuam a monitorar o quadro fiscal do país. Na sexta-feira, a moeda americana havia batido o maior patamar desde janeiro de 2022.

Por aqui, as falas de Lula sobre a política monetária brasileira seguem fazendo preço nos mercados. Após ter criticado o Banco Central do Brasil (BC) na última semana, o presidente voltou a tecer comentários, afirmando que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”. (veja mais abaixo)

Além disso, novos dados econômicos dos Estados Unidos também ficam no radar.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, também operava em alta.

Veja abaixo o resumo dos mercados.

Dólar

Às 16h55, o dólar operava em alta de 1,21%, cotado em R$ 5,6558. Na máxima do dia, chegou aos R$ 5,6573. Veja mais cotações.

Na última sexta-feira, o dólar teve alta de 1,46%, cotado a R$ 5,5884.