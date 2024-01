Dois torcedores do Baraúnas são baleados após ataque a tiros em festa em Mossoró

Dois torcedores do Baraúnas – um de 20 e um de 25 anos – foram baleados na sede de uma torcida organizada na tarde desta quinta-feira (18) em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, eles foram alvos de um atentado realizado por quatro suspeitos.

Os dois homens foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

No momento do crime, os torcedores comemoravam a vitória por 2 a 1 do Baraúnas contra o Potiguar, no clássico da cidade. O jogo aconteceu na noite de quarta (17) no Nogueirão.

De acordo com a PM, quatro suspeitos armados invadiram a sede da torcida organizada, que fica no bairro Dom Jaime Câmara, e atiraram diversas vezes contra os torcedores presentes, atingindo dois deles.

Segundo a PM, um dos torcedores foi atingido com um tiro na cabeça. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelo Hospital Regional Tarcísio Maia.

A PM não informou qual a motivação do atentado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Torcedores presos antes do jogo

Antes do jogo na noite de terça, quatro torcedores de uma torcida organizada do Baraúnas foram presos, durante uma abordagem policial, com rojões, canivetes, soco inglês e um cassetete de madeira.

Em nota, o Baraúnas informou que não reconhece duas torcidas organizadas como associadas ao clube e que os fatos recorrentes de violência mostraram “a existência de interesses paralelos ao bem comum do Leão do Oeste”

“O rompimento de qualquer relação entre o Baraúnas e os dois grupos ocorre por tempo indeterminado”, disse a nota.