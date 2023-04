Dois jovens desaparecem na Barragem da Farinha em Mossoró

Dois jovens desapareceram na tarde deste domingo, 23, enquanto tomavam banho na Barragem da Farinha, localizado na Comunidade de Chafariz, zona rural de Mossoró.

De acordo com informações, os amigos estavam tomando banho, quando um deles começou a se afogar e o outro tentou ajudá-lo, porém, devido a correnteza forte, eles foram arrastados.

As vítimas foram identificadas como Thiago Pereira dos Santos, 22 anos e outro por nome de Cleiton. Ambos moradores do bairro Sumaré.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas pelo local, mas sem sucesso. As buscas foram suspensas no início da noite de domingo e retomadas na manhã desta segunda feira.