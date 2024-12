Dois homens são presos e um veículo recuperado pela PRF neste fim de semana no RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana, dois homens e recuperou um veículo, nos municípios de Mossoró e Macaíba, no Rio Grande do Norte.

Na manhã desta sexta-feira, policiais rodoviários federais recuperaram uma motocicleta, do modelo C100, que foi abordada no km 32 da BR 304, em Mossoró/RN. Durante fiscalização foi encontrado indícios de adulteração dos sinais identificadores e o condutor de 32 anos anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da respectiva cidade.

No período da noite, policiais foram acionados a respeito de um sinistro de trânsito com vítimas, no km 13 da BR 226, em Macaíba/RN. No local, estava o condutor de um Palio, que apresentava sinais de estar sob efeito de álcool e não possuía habilitação. Ele realizou o teste do bafômetro, que resultou no valor de 0,80 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O homem foi levado pelo Samu ao hospital da cidade e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Parnamirim/RN.