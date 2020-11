Dois homens são mortos a tiros nesta terça-feira (03) no Abolição I, em Mossoró

Dois homens identificados como Francisco Francimar Leite da Silva e Alex Paiva da Silva foram assassinados por volta do meio dia no bairro Abolição I, em Mossoró, nas imediações do Portal do Saber.

As primeiras informações apontam que o alvo do ataque teria sido Francimar, que tem passagem pelo sistema prisional por envolvimento com drogas. A polícia acredita que o Alex Paiva tenha sido vítima de bala perdida e veio a falecer mesmo sendo atendido pelo SAMU.