Dois homens são assassinados dentro de casa em Mossoró

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas foram identificadas como Douglas Rafael Viana, 23 anos, natural de Pau dos Ferros/RN e Thiago Felipe Ferreira Tavares, 24 anos, natural de Mossoró.

Ainda de acordo com as informações apuradas pela Polícia, os dois homens estavam em casa quando os criminosos chegaram e perceberam que a mãe de uma das vítimas tinha saído da residência, quando ela voltava, os criminosos a seguraram, entraram no imóvel e executaram as vítimas. Várias cápsulas de pistola .40 ficaram espalhadas no interior da casa.

Policiais isolaram o local e aguardam a chegada dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia.