Dois homens foram presos e dois veículos recuperados pela PRF neste fim de semana em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana (19 a 21) no município de Mossoró/RN, dois homens e recuperou dois veículos.

Na tarde desta sexta-feira (19), uma equipe PRF realizava patrulhamento no km 25 da BR 304, quando abordou um veículo T Cross, de cor preta, conduzido por um homem de 42 anos. Durante consultas aos sistemas, verificou-se um registro de apropriação indébita do veículo na cidade de Recife/PE. O condutor alegou que o veículo pertencia a empresa que ele trabalhava, no entanto, foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Mossoró/RN.

No sábado, no km 48 da BR 110, foi abordado um Palio de cor branca, conduzido por um homem de 40 anos. Foi constatado que o veículo estava com os sinais identificadores adulterados e possuía um registro de roubo/furto em fevereiro de 2019 em Natal/RN. O motorista foi preso pelo crime de receptação e encaminhado junto ao veículo à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Mossoró/RN.