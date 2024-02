Dois grandes shows levantam o público na segunda noite de Carnaval em Natal

Quem foi ao Pólo Petrópolis nesta sexta-feira (09) para curtir a segunda noite do carnaval de Natal não se arrependeu. As atrações do local fizeram apresentações eletrizantes e colocaram todo mundo para cantar e dançar muito. O grande momento ficou por conta do show de Carlinhos Brown. O músico baiano, um dos pioneiros da axé music, brindou o público com a maioria dos sucessos de sua carreira. As cantoras potiguares Nara Costa e Cida Lobo também fizeram bonito com ótimas performances. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, acompanhou tudo ao lado da primeira dama, Amanda Dias, e do secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão.

Convidado ao palco por Carlinhos Brown, o prefeito Álvaro Dias fez uma saudação ao público presente e perguntou se estavam gostando do carnaval de Natal. De pronto, recebeu uma resposta positiva: “Estamos promovendo uma festa linda, organizada e democrática à altura que a cidade merece. Este é apenas o começo. Até a quarta-feira teremos muita folia em toda cidade”, disse o Álvaro. Ainda em Petrópolis, distribuiu rosas para o público com o Brown, que não deixou ninguém parado.

O carnaval de Natal cresce a cada ano e o Pólo de Petrópolis é um dos mais tradicionais. Nesta sexta-feira, os foliões não economizaram na criatividade das fantasias, na alegria e empolgação. A dona de casa Maria Djanira, 43, veio do bairro de Lagoa Seca curtir a festa. Ao lado do marido e do casal de filhos, ela aprovou a noite: “Foi muito bacana. Acompanhei todos os shows da noite, que foram maravilhosos”, contou.

A criançada também aproveitou. O casal Pedro Leonardo e Letícia Santos foi para o Pólo com o filho Nicolas. No intervalo dos shows, o garotinho brincava no parque infantil da Praça Pedro Velho, mas quando ouvia os primeiros acordes no palco não pensava duas vezes e ia acompanhar as apresentações: “A família é toda festeira. Viemos aqui para Petrópolis, pois temos as opções de lazer aqui da Praça e de quebra podemos acompanhar tudo na maior tranquilidade”, falou o pai.

Ponta Negra

Dos sete polos de folia neste carnaval, marcados com muita animação, mistura de ritmos e grandes shows, nesta sexta-feira, o prefeito Álvaro Dias acompanhou as movimentações nos Polos de Ponta Negra e Petrópolis, ao lado da primeira dama, Amanda Dias e do secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão.

No Polo de Ponta Negra, ao som de muito samba com o Fundo de Quintal, o prefeito Álvaro Dias falou sobre o que tem visto nos polos espalhados pela cidade. “Por onde passamos percebemos que o natalense abraçou o nosso carnaval. Este ano superou todas as expectativas, com uma participação popular surpreendente”, avaliou. “As pessoas comparecem com suas famílias aos Polos e vieram prestigiar a festa. Planejamos tudo com carinho e estamos felizes com o sucesso. E isso demonstra que o povo de Natal gosta e aprova o carnaval da nossa cidade”, disse.