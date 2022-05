Dois brasileiros entre os 21 novos cardeais que serão nomeados pelo Papa

Vatican News

Na conclusão do Regina Coeli neste domingo em que a Igreja festeja a Ascensão do Senhor, o Santo Padre Francisco fez o anúncio dos novos cardeais que serão criados no Consistório a ter lugar em 27 de agosto próximo. Entre esses os brasileiros Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo Cezar Costa; e Dom Virgilio Do Carmo Da Silva de Timor Leste:

1. Dom Arthur Roche – Prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

2. Dom Lazzaro You Heung sik – Prefeito da Congregação para o Clero.

3. Dom Fernando Vérgez Alzaga L.C. – Presidente da Pontifícia Commisssão para o Estado da Cidade do Vaticano e Presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

4. Dom Jean-Marc Aveline – Arcebispo Metropolita de Marselha (França).

5. Dom Peter Okpaleke – Bispo de Ekwulobia (Nigéria).

6. Dom Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. – Arcebispo Metropolita de Manaus (Brasil).

7. Dom Filipe Neri António Sebastião de Rosário Ferrão – Arcebispo de Goa e Damão (Índia).

8. Dom Robert Walter McElroy – Bispo de San Diego (EUA)

9. Dom Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. – Arcebispo de Dili (Timor Leste).

10. Dom Oscar Cantoni – Bispo de Como (Itália).

11. Dom Anthony Poola – Arcebispo de Hyderabad (Índia).

12. Dom Paulo Cezar Costa – Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Brasília (Brasil).

13. Dom Richard Kuuia Baawobr M. Afr – Bispo de Wa (Gana).

14. Dom William Goh Seng Chye – Arcebispo de Singapura (Singapura).

15. Dom Adalberto Martínez Flores – Arcebispo Metropolita de Asunción (Paraguai).

16. Dom Giorgio Marengo, I.M.C. – Prefeito Apostólico de Ulaanbaatar (Mongólia).

A estes nomes, o Santo Padre uniu como membros do Colégio de Cardeais:

1. Dom Jorge Enrique Jiménez Carvajal – Arcebispo Emérito de Cartagena (Colômbia).

2. Dom Lucas Van Looy sdb – Arcebispo Emérito de Gent (Bélgica).

3. Dom Arrigo Miglio – Arcebispo Emerito de Cagliari (Itália).

4. R.P. Gianfranco Ghirlanda sj. – Professor de Teologia.

5. Mons. Fortunato Frezza – Cônego da Basílica de São Pedro

“Rezemos pelos novos cardeais – pediu o Santo Padre após o anúncio – para que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de Bispo de Roma para o bem de todo o fiel Povo Santo de Deus”.

Dom Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. – Arcebispo Metropolitano de Manaus

Nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, na Diocese de Criciúma.

Fez a profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores em 2 de agosto de 1976 e foi ordenado sacerdote em 21 de janeiro de 1978. Estudou Filosofia e Teologia nos Franciscanos de Petrópolis; obteve o Bacharelado em Filosofia e Pedagogia na Faculdade Salesiana de Lorena. Obteve, na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, a Licenciatura e o Doutoramento em Filosofia. Após os estudos e um período como pároco assistente e pároco, foi formador no seminário até 1986 e mestre de noviços de 1986 a 1995.

De 1995 a 2003 foi Professor de Filosofia e Secretário do Antonianum. Retornando ao Brasil em 2003, foi pároco adjunto da Paróquia Bom Jesus da Arquidiocese de Curitiba, além de professor da Faculdade de Filosofia Bom Jesus da mesma.

Em 2 de fevereiro de 2005 foi nomeado Bispo Prelado de São Félix e recebeu a ordenação episcopal no dia 16 de abril seguinte. Em 21 de setembro de 2011 foi nomeado bispo titular de Tisiduo e auxiliar de Brasília.

De maio de 2011 a maio de 2019 ocupou o cargo de Secretário Geral da Conferência Episcopal Brasileira.

Em 27 de novembro de 2019, o Santo Padre Francisco o nomeou Arcebispo Metropolitano de Manaus (Brasil).

Dom Paulo Cezar Costa – Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Brasília

Nasceu a 20 de julho de 1967 em Valença, na diocese do mesmo nome. Completou seus estudos em Filosofia no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino em Petrópolis e os de Teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Obteve depois a Licenciatura e o Doutoramento em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (1996-2001).

Recebeu a ordenação sacerdotal em 5 de dezembro de 1992 e foi incardinado na Diocese de Valença.

Durante seu ministério sacerdotal ocupou os seguintes cargos: Vigário Paroquial da Paraíba do Sul (1993); Pároco da Paróquia de São Sebastião dos Ferreiros em Vassouras (1994-1996), Pároco da Paróquia de Santa Rosa de Lima em Valença (2001-2006); Diretor e Professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007-2010); Reitor do Seminário Interdiocesano Paulo VI e Diretor do Instituto Paulo VI de Filosofia e Teologia de Nova Iguaçu (2006-2010). Em 24 de novembro de 2010 foi nomeado bispo titular de Esco e auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação episcopal em 5 de fevereiro de 2011. Em 22 de junho de 2016 foi transferido como Bispo de São Carlos. Na Conferência Episcopal Brasileira é membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal de Cultura e Educação. Desde 2020 é membro do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e da Pontifícia Comissão para a América Latina.

Em 21 de outubro de 2020, o Santo Padre Francisco o nomeou Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Brasília (Brasil).

Dom Virgílio Do Carmo da Silva, S.D.B. – Arcebispo de Díli (Timor Leste)

Nasceu em 27 de novembro de 1967 em Venilale, na Diocese de Baucau. Após ter estudado nas escolas primárias e secundárias dos Salesianos de Fatumaca, ingressou na Sociedade Salesiana de Dom Bosco. Mais tarde, ele foi enviado para estudar Filosofia e Teologia em Manila. Fez a primeira profissão com os Salesianos em 31 de maio de 1990 e a profissão perpétua em 19 de março de 1997. Foi ordenado sacerdote em 18 de dezembro de 1998.

Após a ordenação sacerdotal exerceu os seguintes cargos: 1999-2004 Formador de noviços; 2004-2005 Ecônomo da Casa de Formação de Venilale e vigário paroquial; 2005-2007 Estudos em Roma para a Licenciatura em Espiritualidade na Pontifícia Universidade Salesiana; 2007-2014 Mestre Iniciante; 2009-2014 Diretor da Casa Salesiana e do Liceu Técnico Dom Bosco de Fatumaca. Em 2015 foi eleito Provincial dos Salesianos de sua Província.

Em 30 de janeiro de 2016, o Santo Padre Francisco o nomeou Bispo da diocese de Díli (Timor Leste).