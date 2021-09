Do bate a volta à expansão: empresa mossoroense mostra força e abre filial em Fortaleza mesmo diante da pandemia

Com 12 anos de atuação em Mossoró, o CEO da CGX, Carlos Gregório, inova mais uma vez e prepara um voo com grande duração. Em meio à pandemia da covid-19, abrirá a primeira filial da empresa na capital cearense, Fortaleza. Localizada no bairro Aldeota, a agência terá horário de funcionamento de domingo a domingo e ingressa no mercado alencarino como parte do plano de expansão das suas atividades.

“É mais um sonho tornando realidade. Comecei há mais de dez anos neste mercado percorrendo pela cidade de Mossoró e buscando tornar possível não só as minhas viagens, mas os sonhos de todos os nossos clientes. É um passo importante para nossa empresa. Estudamos, avaliamos e estamos levando o nosso orgulho potiguar para a cidade de Fortaleza”, afirma Carlos Gregório.

O empreendedorismo do jovem empresário foi posto à prova devido à pandemia da covid-19, mas com visão de futuro e novas perspectivas, a empresa segue crescendo mesmo em meio ao ambiente de recessão econômica mundial. O motivo da escolha da cidade que abrigará a primeira filial da empresa se deu por questões técnicas e de logística, “Mossoró tem uma forte ligação com o Ceará. A maioria dos nossos passageiros embarcam por lá, dessa forma, temos conhecimento e expertise na malha aérea cearense. Voltar a Fortaleza, nessa nova fase, é uma sensação maravilhosa”, afirmou o empresário.

A expansão da empresa marca uma nova etapa institucional, com novo logo e marca, o acréscimo do X -, agora CGX Viagens – representa a multiplicação de sonhos e crescimento. Para além de diárias, rotas, trajetos, check-in e check-out, a CGX Viagens atua com vários diferenciais: plantão 24h de segunda a segunda à disposição para os clientes; personalização de passeios e rotas; facilidade na comunicação com os fornecedores contratados; seguro viagem; cruzeiros e passagens aéreas.

Mossoró

Rua Francisco Neves Freitas, 77, Nova Betânia. Próxima ao Estádio Nogueirão. (@cgxviagens)

Horário de Funcionamento: Segunda – Sexta (8h – 18h) e Sábado (8h – 13h)

Fortaleza

Avenida Santos Dumont, 1169, Loja 14, Aldeota. (@CGXviagens.for)

Horário de Funcionamento: Segunda – Sábado (9h – 21h) e Domingo (14h – 20h)