DNIT libera mais um trecho da Reta Tabajara e fica perto de finalizar obra

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou para tráfego, no fim da manhã desta quinta-feira 21, mais um trecho da duplicação da Reta Tabajara, no Rio Grande do Norte.

Com a conclusão de mais este trecho, a parte da duplicação já está praticamente finalizada. Ao todo, são 13,9 quilômetros de pista duplicada dos 16,6 quilômetros previstos no projeto.

Depois dessa fase, faltarão apenas o trecho urbano da entrada da cidade de Macaíba (2,5 Km) e quatro viadutos para concluir todo o projeto da duplicação da via. O DNIT espera terminar tudo até o primeiro semestre de 2024. Já em janeiro, deverá ser finalizado o viaduto da chamada estaca 30, que liga a Reta Tabajara à região Seridó do Estado.

“Hoje o DNIT está liberando a duplicação da Reta Tabajara. Com os 6,9 Km entregues há um mês, o DNIT liberou em 30 dias um total de quase 14 Km de duplicação da Reta Tabajara, praticamente toda a obra”, diz Getúlio Batista, superintendente do DNIT no Rio Grande do Norte.