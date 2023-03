Dnit interdita rotatória do Thermas em Mossoró a partir desta sexta-feira (17)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou uma interdição parcial da BR-304 a partir desta sexta-feira (17) até o final de março, em Mossoró. A interrupção acontece no km 35, na pista interna da rotatória do Hotel Thermas.

O DNIT informou que o tráfego no trecho será desviado para a alça executada no canteiro e para os viadutos dos bairros da Abolição e Santa Delmira.

Ainda de acordo com o órgão, a interdição é necessária para que as equipes do departamento realizem serviços de recuperação da pista interna da rotatória. “O trecho estará devidamente sinalizado, alertando para a interdição”, informou em nota.