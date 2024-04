Dnit dá novo prazo para concluir desvio da BR-304

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) deu novo prazo para concluir a obra do desvio da BR-304, nas proximidades de Lajes: final do mês de abril.

Antes, a promessa era concluir na quarta-feira passada (17), mas o órgão informou que as fortes chuvas que caíram na região impediram a sua finalização.

“Sobre o desvio, o DNIT informa que as obras estão sendo executadas dentro do prazo previsto. No entanto, em virtude da forte incidência de chuvas na região, o cronograma pode ser revisto.

O Departamento ressalta que está demandando todos os esforços para que a construção do desvio seja concluída até o final deste mês, caso as condições climáticas sejam favoráveis”, disse o órgão em nota.

Entenda

No dia 31 de março uma ponte na BR-304, altura de Lajes, desabou, arrastadas pelas chuvas.

A partir daí, o governo passou a orientar vias alternativas. Parte delas não está em bom estado de conservação, além de tornar o percurso bem mais longe e dificultar o translado de pessoas e produtos na região.

No dia 3 de abril, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a governadora Fátima Bezerra (PT) prometeram entregar o desvio em 15 dias e apresentar um cronograma de obras para restauração da ponte, o que ficou impossibilitado diante da continuidade das fortes chuvas.