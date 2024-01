DIZ O SENHOR: FAREI UMA COISA NOVA!

DIZ O SENHOR: “Vejam, eu farei uma coisa nova! Ela está prestes a acontecer! Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo”. (Isaías 43:19).

A Bíblia tem 8 mil promessas, muitas já cumpridas ao longo do tempo. Porém, ainda há uma grande diversidade de promessas que ainda irão se cumprir. E dentre estas, está: “Eis que faço novas todas as coisas” (Apocalipse 21:5), que se assemelha a promessa do livro de Isaías, no capítulo 43 e versículo 19, que afirma a promessa de libertação, quando o povo de Israel estava escravizado.

Certamente, esta mesma promessa tem valor para a atualidade. Visto que ainda há um povo, longe da presença do amor de Deus, escravo do mal e do pecado. E essa promessa nos faz lembrar que Deus é bom e misericordioso, e a cada dia quer dar alegria e sustentabilidade à humanidade, mesmo que venham dias de adversidade e de grandes dificuldades.

Por isso, há um alerta da parte de Deus para celebrarmos as coisas felizes e alegres, que nos traz esperança e desejo de continuar vivo. Diz o Senhor: “Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.” (Isaías 43:18), ou seja, tenha sempre esperança no Deus que atua na história humana.

Por outro lado, este mesmo Deus nos convida para esquecermos o passado negativo e destrutivo. Ou seja, não precisamos estar em lembrança, sempre dos dias de fracassos, de angústias, de dores e de abandono. Pelo contrário, o convite do Senhor é: “Outra vez digo: alegrai-vos” (Fp 4.4). Este é um convite estranho e uma ordem do quase impossível, pois, ao olharmos ao nosso redor, não há razão para alegria, mediante as turbulências da vida, o proliferar da injustiça social, as crescentes tensões entre os povos e a opressão ao pobre. No entanto, a ordem é específica, alegrai-vos.

Está ordem, alegrai-vos, é um mandado para deixar o passado no esquecimento. Pois, as falhas, os erros, os desvios de percurso, têm criado, em muitos, muros de solidão e de angústia, que apenas nos levam a ter medo e ficarmos amedrontados com o fantasma do ontem. E assim, muitos vivem presos, enjaulados pelo inimigo de Deus, sem criar nenhum avanço na sua vida material e espiritual. É como ficar olhando a vida apenas pelo retrovisor e deixando todas as oportunidades passarem. E assim, a cura para todas essas angústias é: alegrai-vos.

A realidade do Deus que está no futuro, e conhece tudo, é expressa na frase: “Eis que faço coisa nova”. Bem sei que não é tão simples assim, deixar o passado, no passado, seja ele positivo ou negativo. Porém, a ordem de nos alegramos é não permitir que o passado positivo ou negativo crie limites em nossas vidas, nos fazendo escravos acomodados.

Mesmo que sua vida seja um milagre, como é a minha. E Deus já, em sua visão, tenha feito tudo. Mesmo assim, ainda há o extraordinário de Deus para acontecer. Então, olhe para frente com confiança e com convicção, vendo a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Acredite, o melhor está à frente!

Portanto, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E suas palavras jamais se perderam no tempo. A sua incondicional fidelidade, o seu amor inviolável, é que diz: “Eis que faço novas todas as coisas”. Creia e veja com os olhos da fé a promessa se cumprindo em sua vida.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo