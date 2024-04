Divulgado resultado de intenção de votos para vereador de Mossoró em pesquisa encomendada pela 93FM, Nossa TV e Portal O Mossoroense 

Seguindo a série da primeira entrevista encomendada pela 93FM, Nossa TV e Portal O Mossoroense, nesta quarta-feira,17, o Observador Político divulgou em primeira não os números de intenção de voto para vereador de Mossoró.

De acordo com a pesquisa realizada pela DataVero nos dias 13 de 14 de abril e ouviu 600 entrevistados, 62.09% dos entrevistados ainda não sabem ou não quiseram responder, e ainda 9.27% não votam em ninguém.

Segue os dados da pesquisa :

Osaniel Mesquita aparece em primeiro lugar com 1.49%, seguido de Marckuty da Maísa com 1.16%, logo após, Wignis do Gás com 1.16%, Vladimir Cabelo de Nego e Zé Peixeiro estão com 0.99%, João Morais, Lawrence Amorim, Naldo Feitosa e Petras aparecem dom 0.83%.

Com 0.66%, Costinha, Isaac da Casca, Larissa Rosado, Omar Nogueira e Tony Cabelos.

Didi de Arnor, Fernando Martins, Francisco Carlos, Glycia Nogueira, Marrom Lanches, Nico Fernandes, Ricardo de Dodoca e Teodósio tem 0.50%.

Com 0.33% surgem Aline Couto, Cabo J Souza, Caio Freire, Claudionor, Elton Bezerra, Genilson Alves , Jailton Oliveira, João Marcelo, Kerlia Alves, Lilia, Lucas das Malhas, Marquinhos do Redenção, Paulo Igor, Raério Cabeção e Thiago Marques.

Amaro Janis, Arlene Sousa, Bebeto, Biró da Sintracon, Castelo de Paredões, Celso Lanches, Chagas Cabelos Cione Moura, Doutor Luiz Fernandes, Fernando de Zeza, Genário Marques, Genielton, Genilda, Genivan Vale, Gilmar Dantas Gilvan Alves, Gracildes Almeida, Heliane Duarte, ícaro Mendonça, Isaías Gildeon, Isolda Dantas, Jardine de Souza, Jório Nogueira, José Marco, Junior Moura, Leonildo, Marcelo, Marcos, Marlei de Cunha, Marleide , Michele Noronha, Nagila Inês, Pablo Aires, Pedro, Professor Jailtom, Regis Ferreira figuram como os menores números, sendo 0.17%.

A pesquisa, só Instituto DataVero,tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais. Ela foi registrada em 10/04/2024 sob o número de identificação: TSE nº RN 00041/2024.