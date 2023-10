Divulgada oportunidade de bolsas de estudo na Eslováquia

IFRN

O Programa Nacional de Bolsas de Estudo da Eslováquia, está aberto a estudantes, professores e artistas dispostos a estudar, realizar pesquisas ou ministrar cursos em instituições de ensino ou pesquisa eslovacas durante o semestre letivo do verão setentrional 2023-2024. A oportunidade de bolsa é promovida pela Slovak Academic Information Agency (SAIA) e divulgado pela embaixada do Brasil em Bratislava.

Financiado pelo Ministério da Educação, Ciência, Investigação e Desporto da Eslováquia, o Programa Nacional de Bolsas de Estudo apoia a mobilidade de estudantes internacionais em nível de graduação, doutorado e pós-doutorado, professores universitários, pesquisadores e artistas em universidades e organizações de pesquisa eslovacas.

Programa

Os interessados em participar da seleção podem se inscrever até às 16h de 31 de outubro de 2023, através do site do programa. Os benefícios e deveres do bolsista diferem de acordo com o tipo de candidatura e estão listados na página de inscrição.

No dia 13 de outubro será realizado a preparação das candidaturas a bolsas de estudos no âmbito do programa através de videoconferência, o link será disponibilizado no site oficial do programa posteriormente. Se persistirem dúvidas, os candidatos podem entrar em contato diretamente com os administradores do programa através dos e-mails: Silvia Lipovská ([email protected]), responsável por alunos de graduação e doutorado; e Ondrej Aradský ([email protected]), encarregado de atender professores universitários, investigadores e artistas.