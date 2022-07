Disputa em Mossoró afasta PP de Fábio Dantas

Para a pré-candidatura de Fábio Dantas (SDD) ao governo do Estado crescer e poder derrotar a chapa da governadora Fátima Bezerra (PT), precisa contar com apoios políticos robustos. Em Mossoró, segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, o presidente do PP, deputado federal Beto Rosado, não demonstrou, até o momento, o menor interesse em formalizar coligação com o Solidariedade. Pelo contrário, o PP é adversário ferrenho do grupo de Fábio Dantas na Capital do Oeste Potiguar, que derrotou pela primeira vez a ex-governadora e ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP), nas eleições de 2020.

Pouco tempo atrás, o prefeito Allyson Bezerra (SDD) recebeu, em seu palanque, Fábio Dantas e Rogério Marinho (PL), postulante ao Senado Federal, em um grande evento em Mossoró. E ele já disse que focará para somar força política na pré-candidatura de Lawrence Amorim (SDD) à Câmara Federal, polarizando a corrida pelas urnas com Beto Rosado, que busca a reeleição.

Esse aceno positivo do prefeito de Mossoró dificulta ainda mais qualquer possibilidade de aproximação entre Beto e Fábio, embora ambos façam parte da oposição à gestão petista. No entanto, Beto admitiu que votará em Rogério, aliado de Fábio, ao Congresso. “Eu tenho projeto de apoiar Rogério Marinho, não tenho um projeto para o governo”, declarou o deputado federal.

Em conversa recente com o AGORA RN, Beto Rosado disse que considerava Fábio uma pessoa boa, mas que as ações do Solidariedade não convergem com as ações do Progressistas. “Na verdade, diverge na maioria das vezes, de modo que pretendo ficar neutro e concentrar meu esforço em nossa nominata, nosso projeto de candidatura proporcional para deputado federal”, disse.

“Eu já demonstrei que não há interesse dos progressistas potiguares em uma composição com o Solidariedade e acho difícil haver convergência para isso. Conversarei com eles, para saber se há um interesse, mas, acredito que há uma tendência natural (do grupo) em apoiar o bolsonarismo e os adeptos do governo federal. Então, vamos conversar e, no tempo correto, tomamos essas decisões”, ressaltou.

Beto descartou ainda que, apesar de ter apoiado Carlos Eduardo Alves (PDT) nas eleições passadas, neste momento, não há a mínima possibilidade do PP apoiar a reeleição de Fátima Bezerra. “Fizemos oposição ao atual governo do RN. O governo petista tem sido muito insuficiente, porque o Estado precisa de investimentos e ações concretas para o desenvolvimento. Mas o governo se limitou a fazer pagamento da folha de funcionários públicos, que é o básico para qualquer gestor. Ela não tem nenhuma obra”, lamentou.

O PP tem, atualmente, 38 deputados federais para efeito de distribuição do tempo de propaganda na mídia eletrônica. É o terceiro maior tempo hoje, atrás do União Brasil e o PT. A distribuição do tempo de propaganda no rádio e televisão para candidatos majoritários – governador e senador da República – e aos proporcionais – deputados federal e estadual – levará em consideração a bancada de cada partido, eleita em 2018 e também a fusão e incorporação de partidos que ocorreram até agora.

Agora RN