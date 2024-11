Diretoria da Liga Mossoroense de Combate ao Câncer é recebida na ALRN

No Dia Nacional de Combate ao Câncer, o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) recebeu a diretoria da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Na pauta, os avanços contra a doença, o crescimento da instituição na região Oeste e a necessidade de apoio dos poderes públicos para continuidade dos trabalhos oferecidos a 85 cidades.

“Recebemos hoje a diretoria da Liga Mossoroense de estudos e combate ao câncer que tem feito um trabalho espetacular na região Oeste, reforçando nosso compromisso de continuar trabalhando para garantir mais cuidado, prevenção e esperança para todos que enfrentam a doença”, disse o presidente Ezequiel Ferreira.

Presente na reunião, o presidente da Liga Mossoroense, Paulo Henrique de Lima Monte, destacou a importância do apoio dos poderes públicos para continuidade do trabalho que abrange uma população de mais de 1 milhão de pessoas.

“Estamos falando de mais de 120 mil atendimentos anuais, com destaque para um público de baixa renda, oriundo do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje viemos aqui apresentar o nosso trabalho ao presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira e demonstrar a necessidade de mais apoio e saímos daqui estimulados a seguir em frente com a missão de salvar vidas”, destacou Paulo Henrique.

Além do presidente, a comitiva da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer foi composta por Sérgio Chaves – diretor de comunicação, Daniel Vale – diretor jurídico e Kaio César de Freitas Pereira – médica radiologista. Participaram ainda da reunião Dulcinéa Brandão – diretora da presidência da Assembleia Legislativa e Pedro Cascudo – diretor administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa.

Liga Mossoroense

A Liga Mossoroense foi fundada em 22 de maio de 2000, por uma mobilização social, visando suprir a necessidade de um serviço de radioterapia na região, devido a um vazio assistencial.

A Liga já nasceu com um DNA de combate ao câncer, focado sempre em uma assistência humanizada e, à alta qualidade. Com profissionais qualificados e o uso da mais moderna tecnologia na área a LIGA não parou de crescer desde sua fundação e rapidamente expandiu seus serviços além da radioterapia, buscando um serviço de assistência integral ao paciente oncológico. Nosso objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar doenças oncológicas, adultos e infanto-juvenil, bem como as demais atividades correlatas.

Atualmente com duas unidades de atendimento, a Liga Mossoroense é representada pelo Hospital da Solidariedade (unidade Seu Neuzo) e a Casa de Saúde Santa Luzia.