Diretoria da Anvisa forma maioria para proibição do cigarro eletrônico no Brasil

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) formou maioria para manter a proibida a venda de cigarros eletrônicos (também chamados de vapes) no Brasil. Os membros estão reunidos nesta sexta-feira (19) para votar sobre o tema. Três dos cinco diretores já votaram, todos contra o comercialização do produto.

A votação foi aberta pelo diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e seguida pelos diretores Danitza Passamai Buvinich e Daniel Pereira. A resolução em debate proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar.

Desde 2009, esses dispositivos não podem ser vendidos no país. Apesar disso, são facilmente encontrados no comércio popular ou online e o consumo, especialmente entre os jovens, só aumenta, com sérias consequências para a saúde