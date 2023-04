Diretoria age nos bastidores por demissão de Vítor Pereira, que vive últimas horas no Flamengo

No primeiro Fla-Flu da final, conseguiu boas respostas ao colocar Matheus França no lugar de Gabigol. O garoto pressionou bem a saída tricolor pelo lado direito e iniciou a jogada do primeiro gol. As quatro substituições no segundo, com Filipe Luís, Everton Ribeiro, Vidal e Gabigol, tornaram o time mais capaz de ficar com a bola e assim saiu o segundo gol.

O segundo tempo da equipe recebeu elogios internos e externos, apesar de o Flamengo ter dado a bola ao Flu na etapa inicial. Mas tudo mudou para quarta-feira, dia da estreia na Libertadores.

Com todo o mistério feito nos treinamentos, a escalação divulgada uma hora antes do confronto com o Aucas, na altitude, surpreendeu a todos. Um time repleto de reservas. Entraram jogadores que voltavam de lesão, como o jovem Wesley e o zagueiro Pablo. Marinho jogou improvisado na lateral, e Gabigol atuou como centroavante, algo que o próprio disse que gostaria de voltar a ser.

Foi derrotado em mais uma marca de seus jogos: primeiro tempo razoável e queda acentuada no segundo. Para complementar, a entrevista na qual disse que o “time fez um bom jogo” piorou a situação de Vítor Pereira, que ficou bastante enfraquecido.