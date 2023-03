Diretores de Unidades Básicas de Saúde de Mossoró participam de capacitação

Começou na quarta-feira (1º) e segue até a sexta-feira (3) capacitação com diretores de Unidades Básicas de Saúdes (UBSs), promovida pela Prefeitura de Mossoró. O evento “1º Integra Diretores UBS” visa à qualificação dos servidores tratando sobre temas inerentes ao dia a dia das equipes para melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados à população.

O encontro reúne gestores das 47 UBSs localizadas nas zonas urbana e rural do município. No treinamento dividido em três dias, manhã e tarde, os gestores debatem temáticas acerca de setores como: RH; Farmácia; Regulação; Protocolo; PNI (vacinas); Cartão SUS; Almoxarifado; CPD; Setor jurídico.

“O ‘Integra Diretores’ tem como principal objetivo alinhar os serviços e setores visando um melhor desempenho dos serviços ofertados. Além disso, busca corrigir ações e interligar os vários setores e assim dar um melhor suporte aos diretores e consequentemente a toda a equipe da Unidade Básica Saúde. A iniciativa reflete diretamente na qualidade do serviço ofertado aos usuários”, frisou Máxima Miliane Moreira, gerente da Atenção Básica do município.

Interligação dos setores otimizam o trabalho dos servidores, melhorando o processo de comunicação entre as equipes. “A importância é que todos possam ter boas relações com os setores, melhorando a comunicação e os resultados, evitando erros. Isso proporciona que as equipes atuem em maior sinergia em cada UBS, proporcionando melhorias na qualidade dos serviços prestados à população, humanizando cada vez mais o atendimento”, explicou Aryadna Teixeira, diretora do Departamento de Atenção Primária em Saúde do município.