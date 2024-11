Diretor de órgão da prefeitura de Natal exonerado após denúncia de assédio eleitoral é renomeado para cargo

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), renomeou nesta sexta-feira (1º) o cunhado Victor Diógenes como diretor da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico de Natal (Arsban). Victor havia sido exonerado do cargo no dia 15 de outubro após uma denúncia de assédio eleitoral contra ele na sede do órgão.

O caso passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Dias depois, com base na denúncia e em uma ação do MPT, a Justiça determinou que a prefeitura de Natal proibisse a prática de assédio eleitoral contra qualquer trabalhador da administração municipal e que também tomasse providências contra o crime, incluindo uma ampla divulgação da decisão.

O caso ocorreu em meio à disputa do segundo turno para a prefeitura de Natal, entre o candidato Paulinho Freire (União Brasil) – apoiado por Álvaro Dias e que terminou eleito – e Natália Bonavides (PT).

Sobre a volta do diretor da Arsban menos de 20 dias depois da exoneração, a prefeitura informou, em nota, que resolveu “aguardar a apuração dos fatos pelos órgãos investigativos competentes”.

O Município acusou ainda o governo do RN de manter dirigentes da PM e da Procuradoria Geral do Estado acusados de assédio eleitoral no quadro de funcionários.