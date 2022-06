Diretor de Hospital afirma que 90% das pessoas que estão na emergência não deveriam estar ali: “Estão paranoicas”

Ao menor sinal de gripe, como nariz congestionado ou febre, as pessoas estão procurando desesperadamente o pronto socorro dos hospitais privados de Natal. E esse é um dos motivos que tem causado, segundo o diretor do Hospital Rio Grande, Luiz Roberto Fonseca, tantos casos de nervosismo e até agressão dentro de unidades médicas privadas.

A análise foi feita durante entrevista ao Meio Dia RN, com o BG, na tarde desta quinta-feira (9), quando ele comentou o episódio de confusão dentro do Hospital Rio Grande, no mês passado. Assista a explicação:

Nesse vídeo, inclusive, Luiz Roberto Fonseca, que é médico, explicou que 90% das pessoas que estão indo para a emergência dos hospitais privados nem precisavam estar ali. “Talvez a covid tenha causado isso. As pessoas estão paranoicas”, explicou o diretor da unidade médica.

