Diretamente de Portugal, Clube do Vinil de Mossoró entrevistará a cantora Ive Graice neste domingo (23)

A cantora brasiliense Ive Graice, que mora em Portugal, será a entrevistada deste domingo (23) do programa do Clube do Vinil de Mossoró, a partir das 10h30, pelo seu canal no Youtube.

Ive foi revelada por Ivan Lins, tendo gravado seu primeiro disco pela Indie Records com releituras de músicas de Gilberto Gil, Rita Lee e Paralamas do Sucesso, tem parcerias com Dudu Falcão e Jorge Vercillo, além de compor o disco com versões especiais dos Engenheiros do Hawai e Cazuza em “Ao som de Greice Ive”.

A cantora teve ainda duas músicas emplacadas em trilhas sonoras da Rede Globo de Televisão: “Seu olhar”, no seriado Malhação (2010) e “Até você passar”, na novela Passione (2010). Em 2009, participou do programa Som Brasil numa homenagem à bandas e cantores consagrados por vozes de novos talentos.

Em 2018 a brasiliense foi convidada por ninguém menos que Madonna para participar e cantar na festa de passagem de ano que pop star americana costuma dar na sua casa em Nova Iorque.

O Clube do Vinil Mossoró tem se destacado por entrevistas importantes com personagens que fazem parte do cenário musical brasileiro, como Charles Gavin, Armandinho e Antônio Nóbrega. O polêmico roqueiro João Gordo levou a entrevista do Clube aos trend topics do Twitter. Ive Graice será a primeira entrevista internacional do grupo de amantes da cultura do vinil em Mossoró.

SERVIÇO:

O quê: Entrevista com Ive Graice no programa do Clube do Vinil Mossoró

Quando: Domingo (23), a partir das 10h30min

Onde: No canal do Youtube do Clube

https://www.youtube.com/channel/UCwOeKDOd54IoCzFzDJys4ew