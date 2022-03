Direito da Ufersa recebe Selo de Qualidade OAB Recomenda

O Curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido recebeu nessa quarta-feira, 16, pela segunda vez, o Selo de Qualidade OAB Recomenda, que já está em sua 7ª Edição. O Selo, concedido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma premiação trienal cujos critérios de concessão se baseiam nos índices de desempenho dos discentes dos Cursos de Graduação em Direito no Exame da Ordem (EOAB) e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

A premiação foi idealizada com o objetivo de estimular o aperfeiçoamento da educação jurídica no Brasil, atribuindo esse reconhecimento às instituições de ensino superior que alcançaram no último triênio o padrão de qualidade, de acordo com os critérios da Comissão Especial do Selo pertencente ao Conselho Federal da OAB.

De acordo com os dados do Conselho Federal da OAB sobre o Exame de Ordem realizado em 2021.1, o Curso de Direito da UFERSA obteve o índice geral de aprovação de 41,46%, quase o dobro da média nacional que se aproximou de pouco mais de 21%. Em 2018, o Curso de Graduação em Direito da UFERSA obteve o Conceito 5 (Muito Bom de Qualidade) no ENADE, recebendo a 7ª melhor nota do Brasil, dentre as mais de mil graduações na área.

A entrega do prémio na Sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília, à reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira e, ao coordenador do Curso, professor Rodrigo Vieira. A Coordenação parabeniza e reconheço o esforço de todas as pessoas que integram o curso de Direito da UFERSA e que contribuem para a manutenção dos patamares de qualidade do Curso que se consolida não apenas como referência regional importante, mas como exemplo nacional. Apenas 192 faculdades de direito no Brasil receberam o Selo.