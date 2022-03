Diocese de Mossoró lançou a campanha da Fraternidade deste ano

A Diocese de Santa Luzia de Mossoró lançou neste domingo a Campanha da Fraternidade 2022. O tema deste ano, escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é “Fraternidade e Educação”, e o lema é ‘Fala com sabedoria, ensina com amor’.

O lançamento ocorreu na missa da Catedral, às 11h, presidida pelo bispo diocesano Dom Mariano Manzana e concelabrada pelo vigário geral, padre Flávio Augusto. Esta é a terceira vez que a temática da educação é abordada na Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB.

O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. Conforme a CNBB, a campanha visa estimular a reflexão, entre outros pontos, sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

A Campanha de 2022 quer alargar o horizonte dos cristãos para a compreensão a respeito da educação, entendida não apenas como ato escolar, como transmissão de conteúdos ou preparação técnica para o mundo trabalho. No entanto, mostra que educar é contribuir para a superação do pecado, preservando a vida, atingindo as consciências e transformando relações.

A celebração contou com a presença de diversas autoridades ligadas à educação, como a reitora da Uern, Cicília Maia, a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, o diretor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e do Colégio Diocesano Santa Luzia, padre Charles Lamartine, a diretora do Colégio Sagrado Coração de Maria (CSCM), Irmã Zelândia, e o poeta Antônio Francisco.