DIÁRIO DA QUARENTENA VII

Voltou debaixo de uma fina chuva. Apesar de todos os cuidados para os sapatos novos não se molharem, o rosto os banhou de lágrimas, disfarçadas de chuva.

Frente à casa, baixou a face e sentiu-se encharcado com as lembranças da infância. Onde estará Rosinha? E Seu Moacir, com a sua bodega de secos e molhados?

Antes de subir a calçada, deu pela presença da cadela Baleia, coberta pela sarna e cega pelos anos.

— Neguinha!…

Ela grunhiu, como se o latido de boas-vindas lhe custasse muito esforço.

Neste exato instante Delmir concluiu que voltara tarde, muito tarde.

&&&

Ao apresentar projetos e planos para o futuro da província, os eleitores não lhe deram atenção; mas, quando subiu no palanque propagando exageros e ferindo os adversários, a torto e a direito, sem base nem um sequer fundamento, a multidão saudou-o em festa, como o “eleito”.

A verdade em terra que zela a enganação é motivo de repulsa e ojeriza.

&&&

Ao descer dos tamancos da presunção, viu-se no pântano particular do próprio engodo.

&&&

Acreditava tanto na própria mentira que apostava mundos e fundos contra si mesmo.

&&&

— Quando a chuva cair, sairemos para dançar! — prometeu-lhe. — É muito mais romântico, querida — arrematou.

Ao entardecer, o nascente com pesadas nuvens. Ela, faceira e airosa, pôs o melhor vestido e cobriu os lábios de batom carmim.

Narciso, revoltado contra a previsão do tempo que anunciara uma noite sem chuva, fingia-se febril.

— Li no Almanaque Capivarol, meu bem, que um bom banho de chuva faz cair a temperatura do corpo. E o Almanaque nunca me decepcionou, queridinho!

&&&

“O maior gênio da nossa raça é o de língua presa!” — concluiu o velho Melchíades, cansado de presenciar o desfile de gabolices dos intelectuais de araque nos saraus de Licânia.

&&&

Todo poema religioso tem um cadinho de pecado. Assim como toda iniquidade traz em si a utopia da remissão.

&&&

Se um dia te faltar a humildade, rogarei aos Céus para abreviar o teu tempo sobre a Terra. O Inferno sempre anda carente de “anjos”.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.