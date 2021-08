Diante de “várias denúncias”, sindicato lança campanha contra o assédio moral nesta quarta-feira (18)

Diante do surgimento de várias denúncias em diversos segmentos do serviço público municipal, o Sindiserpum iniciou nesta quarta-feira (18) uma intensa campanha contra a prática do assédio moral nos locais de trabalho.

Com peças informativas, orientações e visitações, a diretoria pretende alertar os servidores para que identifique e denuncie os casos de assédio moral ao sindicato para que se tome as devidas providências. A campanha se estende também a toda a sociedade, tendo em vista que a prática não se restringe aos servidores públicos.

“É uma prática nociva que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró vai continuar combatendo com veemência e firmeza. A campanha servirá para que, tomando conhecimento dos casos, possamos acolher os servidores, agir e coibir este crime que, infelizmente tem se tornado cada vez mais evidente em Mossoró e adoecido os servidores públicos municipais”. Comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.