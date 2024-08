DIANTE DAS DIFICULDADES, O QUE FAZER? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DIANTE DAS DIFICULDADES, O QUE FAZER?

A vida humana é cheia de provações, caos, dores, angústias que podem levar ao desespero e à loucura. Por isso, a pergunta é pertinente demais, o que fazer diante das lutas, das preocupações e das dificuldades, que se apresentam instantaneamente e parecem não ter solução. Logo, neste intervir, a experiência que parecia ser a carta náutica que nos conduziria ao porto seguro, aparentemente, é apenas um caminho em tantos.

Todavia, aqueles que mantêm viva a esperança e seguem a carta náutica da vida, logo percebem que a vida é uma lição que salta da vida física para a vida eterna.

Certamente, os que confiam na providência do Eterno diante dos problemas aparentemente insolúveis recebem orientação e caminho para solução, visto que para o Eterno nada é impossível. Creia! Creia! Creia! E receba o momento profético.

Muitas são as angústias que surgem na vida. E estes momentos de grandes dificuldades e enormes desafios nos levam para próximo do socorro do Eterno. E ele nos ensina a aumentar a fé e a capacidade de resiliência. Certamente, descobriremos que os dias mais belos da nossa vida foram aqueles em que estávamos em meio a grandes batalhas.

Em nossas vidas, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade e desafio que testam nossa fé e resiliência. Seja uma perda pessoal, dificuldades financeiras ou barreiras profissionais, estas fases podem parecer intermináveis e insuperáveis. No entanto, é exatamente neste momento em que devemos relembrar as promessas de vida, de força, de esperança e de direção que foram dadas em tempos passados. E somente a fé genuína nos mostra que as adversidades vêm e com elas as oportunidades disfarçadas, querendo mostrar-se, basta-nos fixar o nosso olhar no ponto certo e encontraremos a siada.

Explorar as oportunidades exige mais que as reconhecer. Exige fé no impossível e esperança contra a esperança. Somente vê a oportunidade não é garantia de vitória, mas lutar, lutar, lutar é nosso dever, até que venha a fé da vitória. Veja pelos olhos da fé e possamos atravessar a porta com coragem e determinação.

A coragem de se manter lutado é um profundo ato de respeito a si mesmo e ao Eterno. Assim como é um verdadeiro catalisador das transformações pessoais, que nos leva a caminhos seguros e de experiências evolutivas.

Ao tomar a atitude de coragem e fé, não recebemos apenas consolo, mas somos habilitados para transformar os desafios em trampolim que nos impulsiona para um futuro seguro e de paz.

Portanto, diante das barreiras que a vida tem, é fundamental recordar as promessas antigas e manter o olhar além das situações complexas que chegaram e perceber as portas que o Eterno está abrindo. Pois, Ele faz de pessoas comuns, pessoas extraordinárias.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor”. (Isaías 40:29)