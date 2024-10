Diálogo com Murilo Mendes

Clauder Arcanjo*

(Retrato de Murilo Mendes, de Candido Portinari)

Pertenço à categoria não muito numerosa dos que se interessam igualmente pelo finito e pelo infinito. Atraem-me a variedade das coisas, a migração das ideias, o giro das imagens, a pluralidade de sentido de qualquer fato, a diversidade dos caracteres e temperamentos, as dissonâncias da história.

(Murilo Mendes, em Poliedro.)

Nenhum fato ou informação me atrai. Sem projeto para a noite, recolho-

me e resolvo reler Poliedro. Quando dou por mim, vejo-me em diálogo com o

autor.

— Murilo, estou, admito, mais para preguiça hoje.

— Penso que se a preguiça escrevesse estaria atenta à lição de Pascal

que condenou em poucas linhas a hipérbole, da qual não escapam às vezes

certos mestres do finito, por exemplo Stendhal, Machado de Assis, que

entretanto tinham a cabeça, o nariz e a mão — logo a pena — bem

assentados.

— Sempre considero fundamental, Murilo, estar assentado sobre o

prisma da precaução, apesar do brilho fulgurante de certas hipérboles, quando

o exagero cai bem com a simplicidade do que cerca o concebido. Ou seria

concedido?

Nesse momento me chamam para o lanche. Sobre a mesa uma

melancia.

— A melancia aberta: pão vermelho suspenso diante da boca dos

pobres; um espetáculo para o estômago, a vista.

Silencio, faminto. Minha mente se sente invadida por fulgurações da

infância.

— O menino experimental ateia fogo ao santuário para testar a

competência dos bombeiros.

— Sim, Murilo, como às vezes eu defendo a mediocridade de certos

ícones literários, tão somente para atear chamas ao julgado clássico com o

intuito de verificar se o brilho desses resiste.

— Felizes os visionários: deles é o reino infinito da visão.

— Felizes os carbonários: a eles será reservado o fogo alto da ilusão —

devolvo.

Percebo que a minha resposta faz com que o poeta de A idade do

serrote se feche em copas. Poliédricas copas.

— Quem convida para um longo baile os anônimos, os esquecidos, os

párias da grã-cidade?

— “Poucos, talvez nenhum; a começar por mim e por ti…”

Outra mancha de silêncio nos envolve. Murilo Mendes se levanta e me

declara:

— O anteontem prepara as rodas do amanhã.

— E quem preparou as rodas de hoje? — indago.

O poeta de As metamorfoses esboça um riso e confessa:

— Sem esperança não surge o inesperado.

— Sem o inesperado, Murilo, a esperança não cresce, muito menos

habita entre nós.

— O pássaro absoluto voa sem vento, sem o dia nem a noite.

— Absolutamente, somente no campo do absoluto… — concordo.

— O mito pré-fabrica a história, superando-a.

Cansado com aquele jogo poliédrico, em que o mestre de Juiz de Fora é

um exímio artífice, calo-me e respiro fundo.

Murilo se aproxima ainda mais de mim, provocando-me:

— Os deuses jejuam de pão e tudo mais. Menos de metáfora.

Olho dentro dos seus olhos délficos e arremato com um aforismo seu:

— “Os deuses vingam-se dos homens, morrendo.”

Fonte: Poliedro, de Murilo Mendes (São Paulo: Companhia das Letras, 2017).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.