Dia Internacional dos Museus terá comemoração virtual em Mossoró

Neste dia 18 de maio é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional dos Museus. Para comemorar a data, no Brasil é realizada a Semana Nacional dos Museus, este ano na sua 18ª edição, a programação será desenvolvida entre os dias 18 e 24 deste mês. Em Mossoró, o Museu Histórico Lauro da Escóssia desenvolve atividades virtuais, que contarão com apresentação de documentários e uma live informativa sobre a restauração e modernização do local.

A programação, que será iniciada a partir das 7h30, com uma alvorada direto do local, que será viabilizada através das redes sociais da Prefeitura de Mossoró: Facebook/prefeiturademossoro e Instagram @prefeiturademossoro. Às 8h, será disponibilizado o vídeo da arquiteta Wanderlânia Lima sobre o patrimônio arquitetônico da cidade, destacando o prédio tombado da antiga cadeia pública.

Às 9h será exibido o documentário do historiador Geraldo Maia sobre o Memorial da Resistência e às 10h, sobre uma visita do historiador ao Museu do Petróleo.

A partir das 11h, será transmitida ao vivo uma conversa da prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini e da secretária municipal de Cultura Isaura Amélia Rosado com o engenheiro responsável pela obra de restauração do Museu Lauro da Escóssia, George Carvalho, além da arquiteta responsável pelo projeto de melhoria da acessibilidade, Nadja Lopes.

A 18ª Semana de Museus é uma ação de promoção dos museus brasileiros coordenada pelo Instituto Brasileiro dos Museus (IBRAM). O tema definido para a edição de 2020 para o Dia Internacional dos Museus, que será o mote norteador à Semana, é: “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”, definido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

