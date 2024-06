PENSAMENTO – “Quando as pessoas que você ama lhe machucam, é porque o amor que você deu foi insuficiente. Então, o melhor caminho é ficar calado, pois, em nada as palavras podem mudar”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

DIA DOS NAMORADOS

Como sempre, o Brasil é inovador em quase tudo. E desta vez, é o Dia dos Namorados, pois no Brasil é uma exceção mundial. Enquanto em diversos países é comemorado no dia 14 de fevereiro, o qual é o dia São Valentim (Valentine’s Day).

Já no Brasil, esse dia é comemorado no dia 12 de junho, sendo véspera do dia de Santo Antônio, padroeiro do casamento. No entanto, essa data escolhida tem uma relação íntima com o comércio, ou seja, é puramente uma data comercial.

No Brasil, essa data foi estabelecida em 1949, com uma ampla campanha publicitaria.

O Dia dos Namorados é comemorado com troca de presentes, passeios, jantares e viagens.

Portanto, devemos aproveitar este dia para festejar a vida ao lado de quem gostamos.

HONRARIA

ACJUS

XX JORNADA CULTURAL – museu do sertão

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

REUNIÃO ACJUS

Tudo na vida tem um sentido. O trabalho dignifica a nossa existência. Assim tem sido os dias da ACJUS com sua diretoria.

OBRAS DA ACJUS

ACJUS Obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva.

Convite para o Evento: INTERSECCIONALIDADES NO ENSINO SUPERIOR: Conexões que transformam

📅 Data: 08 de junho

🕗 Horário: 08:00hrs às 11:00

🎵 Momento Musical: 07:30hrs às 08:00hrs

📍 Local: Sala Padre Mota da UniCatólica do Rio Grande do Norte

Temos o prazer de convidar você para um evento transformador sobre Interseccionalidades no Ensino Superior, que explorará as diversas conexões e suas influências na educação. Este é um espaço para reflexão, aprendizado e troca de experiências sobre temas cruciais que moldam o ambiente acadêmico e social.

Palestrantes:

– Etarismo: Taniamá Barreto

– Negritude: Denise Costa e Dênis Lázaro

Venha participar desse encontro enriquecedor e contribuir para as discussões que podem transformar o ensino superior. Chegue cedo e aproveite nosso momento musical de espera das 07:30hrs às 08:00hrs.

– Gênero: Klaus Fontenelle

AS QUINTAS CULTURAIS.

REUNIÕES ACJUS DE PLANEJAMENTO

ACJUS presenças ilustres do nosso vice-presidente advogado Dr. Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira, Ricardo Alfredo de Souza (tesoureiro da instituição), Antônio Filemom Rodrigues Pimenta (presidente em exercício da AMOL), Everkley Magno Freire Tavares (secretário da ACJUS), além de outros que estão inspecionando as nossas obras.

EM VISITA A ACJUS

ACJUS recebendo os amigos Afrânio Leite e Misherlany Gouthier, em reunião para assuntos em favor da cultura de Mossoró e RN.

SEXTAS CULTURAIS – MUSEU DO SERTÃO

O PATRIARCA, PROFESSOR E INTELECTUAL FRANCISCO PÉRICLES DE AMORIM

ACJUS sempre uma alegria, uma emoção conversar com o patriarca, professor e intelectual Francisco Péricles de Amorim, cidadão do bem que muito fez e continua fazendo por nossa cidade e pela nossa instituição ACJUS. Agora a noite no aconchegante Maná do Sertão, despachamos sobre o nosso processo de eleição quando Dr. Francisco Péricles de Amorim, assinou a ata e outros documentos. Conforme nos repassou o insigne confrade, breve teremos novidades no campo literário da parte dele e da sua amada esposa Rossany Amorim. ACJUS fica no aguardo.

ACJUS EM CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO

ACJUS fachada lateral do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, volta a Praça acadêmico Wilson Bezerra de Moura. Homens trabalhando.

PENSAMENTO – o mistério.

“A estrada da vida é misteriosa, ela tem sobe e desce constante”. (Teólogo Ricardo alfredo)

RECONHECIMENTO

ACJUS para o nosso corpo acadêmico e a coletividade Mossoroense e Nacional, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ontem deu mais um passo importante no ciclo de registros culturais e Sociais perante as autoridades públicas em Mossoró. Se antes já reconhecida de utilidade pública perante o estado e o município, agora também somos patrimônio histórico e cultural imaterial. Bom se registrar que a nossa sede, palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros é declarado patrimônio histórico e cultural no âmbito do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró. Também registramos que desde 2016 temos registro no Ministério da Cultura e que o PCAMMM é recomendado pelo Ministério da Cultural como equipamento a ser visitado em Mossoró dada a sua contribuição cultural e as fontes de pesquisa. Lei número 4.140 de 27 de maio de 2024, sancionada e publicada ontem no Diário oficial do Município de Mossoró. No gênero e talvez umas das poucas na América Latina a ter uma essa certificação. Parabéns para ACJUS. Parabéns para o nosso corpo acadêmico. Parabéns, Mossoró por mais um pioneirismo.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto(terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo – Salmo 70

A leitura dos salmos bíblicos nos abençoa e nos dá alegria na alma para prosseguir na jornada chamada vida. Assim como nos proporcionam alívio e proteção, além de tornar a vida menos difícil quando os dias são escuros e cheios de angústias.

Este salmo é uma oração de pedido de socorro para um coração que precisa de calma, fé e esperança.

Vamos ler juntos, com o coração cheio de certeza de que o Eterno escura e responde.

1 Apressa-te, ó Deus, em me livrar; SENHOR, apressa-te em ajudar-me.

2 Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal.

3 Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!

4 Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus.

5 Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; Senhor, não te detenhas.

Ore comigo: Senhor, tu és minha única esperança, pois minha alma foi comprada com o teu sangue. Tenha misericórdia de mim e me socorre nos dias difíceis.