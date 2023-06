Dia dos Namorados deve movimentar quase R$ 80 milhões em Natal e Mossoró

Uma das principais datas comemorativas para o comércio potiguar, o Dia dos Namorados deverá aquecer as vendas do varejo no Rio Grande do Norte. De acordo com a pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto Fecomércio RN, a data deverá injetar cerca de R$ 66 milhões em Natal e R$ 13 milhões em Mossoró, dois principais polos econômicos do estado.

“Com a finalidade de antecipar as intenções de compras do consumidor potiguar frente às datas comemorativas mais importantes para o comércio, a Fecomércio RN realiza pesquisas que funcionam como verdadeiros termômetros de vendas, bem como apresenta as principais tendências do mercado varejista local”, explicou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Em Natal, a pesquisa revela que a maioria dos consumidores da capital potiguar (57,6%) deseja ir às compras visando comemorar a data deste ano. O índice é superior ao registrado 2022 (48,7%) e 2021 (45,7%). A maioria dos gastos com presentes para os amados vai ficar na faixa de até R$ 200, informado por 73,3% dos consumidores que disseram que irão às compras na data comemorativa.

O valor médio para a compra do presente do dia dos namorados será de R$ 149,57. Em 2022, o valor médio foi de R$ 128,06; em 2021 de R$ 122,45; e, em 2020, foi de R$ 109,16.

A data não é exclusividade de quem está em início de relacionamento. O levantamento apurou que 55,2% dos que vão às compras presentearão as (os) esposas (os) no dia 12 de junho; 37,6% irão homenagear as (os) namoradas (os); e 9,2% os noivos (as), companheiros (as), entre outros.

Sobre os itens preferidos para presentear, 39,9% dos entrevistados presentearão com itens de vestuário. Em seguida, aparecem no ranking perfumes e cosméticos (17,2%); calçados (10,6%); joias, relógios ou acessórios (9,2%); alimentos, cestas e chocolates (6,3%); celulares e eletrônicos (3,4%); livros (3,2%); flores (3,2%); entre outros. Já 12,9% dos ouvidos pela pesquisa ainda não decidiram o que vão comprar para presentear.

Para escolha dos presentes, são principais determinantes as ofertas e promoções (44,9%) e a marca dos produtos (38,6%). Os dados também mostraram que 60,6% dos consumidores natalenses pretendem pagar a compra do presente de forma à vista, utilizando dinheiro, débito, PIX ou transferência bancária. Ao mesmo tempo que 39,5% vão recorrer às compras parceladas.

A respeito do local de compra, 46,3% dos respondentes da pesquisa afirmaram que vão comprar os presentes de Dia dos Namorados em lojas de shoppings, 28,6% se preparam para ir às compras em lojas do comércio de rua, enquanto 16,6% desejam comprar pela internet.

Para aqueles que vão comemorar, a atividade programada para o Dia dos Namorados mais planejada é o almoço ou jantar em restaurante (21,2%). Almoçar ou jantar em casa/familiar é a intenção de 13,1% dos entrevistados. Outros tipos de celebração como viagem para algum lugar especial, entre outros, foram citados por 7,5% dos natalenses.

Mossoró

Os dados apontaram que muitos casais estão dispostos a fazer compras no período comemorativo: 44,6% dos mossoroenses disseram ter intenção de comprar algo para presentear os (as) companheiros (as). O número de pessoas que vai presentear ficou estável em relação a 2022, quando 44,4% diziam que iriam presentear.

Para 55,4% dos consumidores entrevistados, o investimento será de até R$ 200 reais; e 34,7% deverão priorizar presentes acima de R$ 200 reais. O ticket médio dos mossoroneses deverá ser de R$ 152,49. Valor maior que o registrado em 2022, quando alcançou R$ 131,05.

Os principais tipos de produtos citados como presentes são roupas (29,1%); joias, relógios e acessórios (17%); perfumes e cosméticos (14,8%); calçados e bolsas (10,3%); eletrônicos e celulares (9%); chocolates e alimentos (7,2%); flores (3,1%); eletrodoméstico (2,2%); viagem (1,8%); entre outros.

Para 43,2% dos compradores, a marca do produto será um fator decisivo na escolha do presente nesse dia dos namorados, seguido de perto pelas ofertas e promoções com 40,5% dos entrevistados. Com menores percentuais, aparecem formas de pagamento (5,4%), localização da loja (5,4%), nome da loja (1,4%) entre outras.

A pesquisa da Fecomércio RN mostra que 46,8% dos mossoroenses pretendem adquirir os itens em estabelecimentos do comércio de rua. Quem declarou que vai procurar os produtos para presentear em lojas de shopping são 29,3% do público. Os que indicaram internet representaram 17,1% das indicações.

No que se refere à forma de pagamento dos produtos, 45,9% mostraram preferência pelo pagamento usando cartão de crédito de forma parcelada. À vista, no dinheiro, será a opção de 29,7% dos consumidores do local.

Para aqueles que vão comemorar, as principais formas são através de almoço ou jantar em restaurantes (16,4%); almoço ou jantar em casa ou de parentes (11,2%). Já viagem e entre outros (8,2%).

O levantamento ouviu 604 pessoas em Natal e 500 em Mossoró, no período de 15 a 22 de maio. O índice de confiança é 95% com margem de erro de 4 pontos percentuais.