Dia do servidor público será lembrado nesta quarta-feira (28) com live e sorteio de prêmios por sindicato da categoria

O dia 28 de outubro marca o Dia do Servidor Público, anualmente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) realizava uma grande festa em sua sede social, com direito a prêmios, feijoada e boa música.

Neste período conturbado de pandemia, a tradicional festa vai ganhar outro formato, tendo em vista a impossibilidade de aglomerações. Ao som de Allan Jhones e Banda, o evento acontecerá por intermédio de uma live pelo Canal do Assinante da TCM-HD, pelo canal do sindicato no Youtube e pelo Facebook.

A live acontecerá nesta quarta, a partir das 20h com sorteio de 03 celulares, 03 tablets, 02 Tvs de 50 polegadas e dois sorteios de 01 salário mínimo. Todos os sócios regulares do sindicato após um processo de refiliação ocorrido no ano passado estão concorrendo automaticamente.

“A Festa do Servidor já é uma tradição e não poderíamos deixar de realizá-la, principalmente neste momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando, é uma forma de nos aproximar um pouco, diante de tanto distanciamento”, comenta a diretora do Sindiserpum, Eliete Vieira.